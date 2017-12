Dem Chor der Bräunlinger Lammgesellschaft ist es seit vielen Jahren ein Bedürfnis, Sommer- oder Adventskonzerte als Benefizauführung zu veranstalten und den Erlös einer guten Sache zukommen zu lassen. Am zweiten Adventssonntag sang der Chor zum ersten Mal in der Stadtkirche Bräunlingen. Der Erlös dieses Konzertes in Höhe von 1500 Euro war für den Förderverein Villa Milagrosa bestimmt, der seit über zehn Jahren Kindern in der Stadt Nueva Cajamarca in Peru die Möglichkeit bietet, kostenlos eine Schule zu besuchen und einen guten Unterricht vermittelt bekommen. In der Stadtkirche fand kürzlich die Spendenübergabe statt. Hauptsächlich wird der Verein, der von jungen Bräunlinger Frauen gegründet wurde, über Spenden unterstützt, mit denen die 120 Schüler schulisch gefördert werden. Foto: privat