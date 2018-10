Bräunlingen Lachengraben wird renaturiert

Mit einer Powerpoint-Präsentation visualisierten Stefany Lambotte von Verwaltungsverband und Landschaftsplaner Bernd Schuler im Ortschaftsrat die naturnahe Umgestaltung. Stellenweise zu tiefe Ausgrabungen, ein zu gerader Verlauf und zu schnelle Fließgeschwindigkeiten sind Defizite des derzeitigen Zustandes.

Schlängelnder Verlauf, ein breiterer Querschnitt und entsprechende Uferbepflanzung sollen künftig Naturnähe bewirken. Bedenken meldete allerdings Ortschaftsrat Rolf Rosenstiel als derzeit bewirtschaftender Anlieger an. Vor allem die bei Starkregen festzustellenden Überschwemmungen sah er bei dieser Maßnahme weiterhin nicht eingedämmt.

Doch diese werden sich bei der aktuellen Beschaffenheit des Überlaufbeckens auch künftig kaum vermeiden lassen, zumal sich die Situation durch die von Rosenstiel erwartete Ansiedlung des Bibers eher verschärfen dürfte. Eine Vergrämung des Bibers wäre nur in sehr beschränktem Rahmen in unmittelbarer Nähe des Regenüberlaufbeckens gestattet, so die Auskunft. Jedenfalls wollen die Anlieger bei der Umgestaltung des Gewässers von Anfang an mit ins Boot genommen werden.