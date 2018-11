Bräunlingen Kurz vor Heiligabend hängt bei Maiers Hausssegen schief

Mutter Rita droht endgültig ihre Koffer zu packen. Somit geraten Vater und Sohn in immer größere Schwierigkeiten. Sabine, die Freundin des Sohnes, die bei der Zechtour dabei war, bringt etwas Licht in das Dunkel. Doch sie lässt beide noch zappeln. Zwar löst sich zum Schluss alles in Wohlgefallen auf, doch zuvor kommen alle Beteiligten ganz schön ins Schwitzen.