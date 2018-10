Zahlreiche Helfer packten beim Seeputz am Kirnbergsee mit an. Die Mitglieder des ASV Bräunlingen säubern im Frühjahr und Herbst den Uferbereich vom Unrat der Besucher und finden immer wieder Außergewöhnliches: etwa ein defektes Schlauchboot an der Staumauer, zerbrochene Campingstühle oder ein Surfbrett. Parallel zum Seeputz wurden die Zanderlaichhilfen entfernt. Heiko Hermann und Jürgen Zirlewagen (von rechts) vom ASV bringen sie zum Reinigen an Land. Foto: Rademacher