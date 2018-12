Bräunlingen Kunstunterricht ganz nah am Fest

Bräunlingen-Döggingen. In einem einmaligen Kunstprojekt widmeten sich Kinder des dritten und vierten Schuljahrs der Gauchachschule mit ihrer Lehrerin Susanne Ohrmann-Warnke dem Thema "Weihnachten" in besonderer Weise. In Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern Canvys galt es im Vorfeld, neben dem Thema ein den Fähigkeiten der Neun- und Zehnjährigen entsprechendes Projekt zu finden.

Am Ende entstanden Bilder von einem Weihnachtsmann bei der Zusammenstellung von speziell auf die Wünsche der Kinder abgestimmten Geschenken. Aufgeteilt in verschiedene Gruppen, wurde daraus am Ende eine Collage aus einer Vielzahl von Bildern, aus der letztendlich eine Weihnachtskarte des Auftraggebers werden soll. Auf eine Holzwand aufgeklebt, freuten sich die Kinder nicht nur über ihr gelungenes Kunstwerk, sondern auch über eine Spende der Firma.