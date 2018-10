Bräunlingen Kräutergarten passt nicht ins Bild

Wieso kann aber ein Kräutergarten nicht als ökologische Ausgleichsfläche dienen? "Bereits Anfang der Neunziger hat man beschlossen, das Gebiet als Ausgleichsfläche zu nutzen. Da kam die Idee mit einer Streuobstwiese auf, bei der aber dennoch die nah-erholerische Funktion des Geländes bestehen bleibt", erklärt Alexander Misok vom Stadtbauamt. An dem Hügel weideten Tiere, Kinder fuhren im Winter mit dem Schlitten den Hang hinunter. Das Vorhaben wurde umgesetzt, die Fläche als Ausgleichsmaßnahme bilanziert.

Ein Kräutergarten passe nicht in die Ausgleichsfläche: "Die Natur macht eigene Dinge. Ein Kräutergarten ist von künstlicher Hand geschaffen, eine Form der intensivierten Nutzung", erklärt Misok. Bei Ausgleichsflächen gehe es darum, eine Art Starthilfe für die Natur zu geben. Nicht, sie zu beeinflussen. Der Kräutergarten habe eine zu große Fläche eingenommen. "Es war eine tolle Idee, den Garten neben dem Waldmuseum anzulegen und damit zu vernetzen", so Misok. Das Ganze müsste nur in kleinerem Maßstab stattfinden. Die von Ulrike Bank-Kramer selbst gepflanzten Bäume sollen nun allerdings nicht einfach gefällt oder weggeräumt werden: "Die werden natürlich an anderer Stelle wieder gesetzt", sagt Misok.

Von den Pflanzen in ihrem Garten will Ulrike Bank-Kramer jetzt viele abgeben. Blumenzwiebeln hat sie schon aus der Erde geholt, vieles geht an Freunde, auch die Imker sollen etwas bekommen. Mit den Wanderungen und Kräuterführungen wird es allerdings weitergehen: "Ich habe meine Wege, um zu zeigen, was hier alles wächst."