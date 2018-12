Bräunlingen Kleinkunstreihe lockt mit Musical-Star

Bräunlingen (guy). "Von Beginn an lief es dieses Jahr richtig gut, mit Cobario, den Magiern und dem Abschluss mit den Wombats", sagt sie. Lediglich bei Zydeco Annie and the Swamp Cats seien es nicht ganz so viele Besucher gewesen, gefallen habe es allerdings. An den Erfolg soll auch 2019 angeknüpft werden: "Ich hoffe, dass wir wieder den Geschmack der Besucher treffen", sagt Welke.

Für die anstehende Saison gibt es deshalb auch einige Neuerungen. Eine wird etwa sein, dass es in der kommenden Spielzeit keine fünf, sondern vier Veranstaltungen geben wird.

Dafür wird ein hochkarätiger Auftritt geboten: Die Furtwanger Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin wird am Freitag, 3. Mai, in Bräunlingen auftreten. "Das wird mein persönlicher Höhpunkt der Löwenstarken Veranstaltungen. Ich hoffe, dass wir damit in den Großen Saal der Stadthalle kommen", sagt die Kulturamtsleiterin.