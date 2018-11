Bräunlingen Kleine Stadtkirche wieder repariert

Bräunlingen (guy). Schöpfer Ernst Holzer hat erneut viel Mühe und Arbeit investiert, um das Stück wieder auf Vordermann zu bringen.

An seinem Standort in der Kirche wurde das Modell mehr und mehr ramponiert. Kleinteile wurden herausgebrochen, Details zerstört, es wurde sogar versucht, an das Geld in der kleinen Spenden-schatulle zu kommen. Als dann der kleinere Kirchenturm komplett abhanden gekommen war , schritt Holzer ein.

Gemeinsam mit seinem Sohn hat er das Modell abgeholt und zur Reparatur mit nach Hause genommen. Rechtzeitig vor der Kilbig stand es schließlich wieder in alter Pracht an seinem üblichen Platz. "Auf das Fest hin kam das Modell wieder rein", sagt Holzer.