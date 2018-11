Bräunlingen Kleine Stadtkirche erneut beschädigt

Bräunlingen (guy). Gewaltsam haben Unbekannte die Bodenplatte des Modells aufgerissen. Im hinteren Bereich ist Holz zersplittert, ein Teil der Elektronik liegt frei. Das Kässchen im vorderen Teil des Holzkästchens, auf dem die kleine Kirche steht ist geplündert, lediglich einige Münzen liegen noch darin. Der kleinere der beiden Kirchtürme, der bei der vergangenen Reparatur komplett ersetzt wurde, hat ebenfalls was abbekommen.

"Der Schaden ist dieses Mal viel größer, das ganze Chassis ist abgerissen", sagt Holzer. Er sei beim Einkaufen von einer Frau darauf angesprochen worden. Er möge doch mal in die Stadtkirche gehen, am Modell sei wieder etwas passiert. "Ich meinte, ich muss mich erst mal hinsetzen", so der 84-Jährige über den Moment, als er erstmals die neuen Zerstörungen zu sehen bekommen hat.

Seine Geduld ist erschöpft, er will das Modell gemeinsam mit seinem Sohn wieder aus der Kirche abholen: "Ich weiß nicht, wie es jetzt weiter geht und ob ich es wieder in die Kirche bringe. Da muss vorher etwas geschehen", sagt Holzer. Er möchte seine Arbeit nicht einfach wieder nach der Reparatur dorthin stellen und dann zusehen, wie sie wieder kaputt gemacht werde.