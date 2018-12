Bräunlingen Kirnbergsee: Lösung für Parkproblem gesucht

Kommen in den Wintermonaten Spaziergänger auf einen Ausflug an den See, ist das kein Problem. Wohl aber im Sommer, wenn das Ufer als begehrter Badestrand lockt. Besucher strömen dann in Massen, was prinzipiell ja wünschenswert ist. Was jedoch fehlt, sind ausreichende Parkplätze. Das führt dazu, dass jede freie Fläche zum Parken genutzt wird, ob legal oder nicht. Selbst die Fahrzeuge von Anwohnern werden dann eingeparkt.

"Im Sommer ist alles zugeparkt. Besonders gefährlich ist es, dass teilweise auch keine Rettungsgasse mehr frei bleibt", erklärt Stadtbaumeisterin Antje Krotzinger. Das sorgte etwa für Probleme, als Rettungskräfte einer 18-Jährigen in einer Notsituation sprichwörtlich in letzter Minute zu Hilfe kommen konnten.

"Wir haben überlegt, wie wir dort erweitern können. Die Stellplätze am See könnten verdoppelt werden." Zusätzlich könnte man überlegen, auch ein Ticketsystem mit entsprechendem Automaten anzubringen. Aktuell ist der Parkplatz im Süden zwar kostenpflichtig, das geschieht über Mitarbeiter, die vor Ort kassieren und ein Ticket ausgeben. Mit der autarken Toilette gibt es dort jetzt allerdings auch eine Stromversorgung, die einen entsprechenden Automaten mit Energie versorgen könnte. "Es geht jetzt darum, dafür erstmal die planerischen Grundlagen zu schaffen", so Krotzinger.