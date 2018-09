Bräunlingen (guy). Er selbst würde sich aus Bescheidenheit womöglich nicht so bezeichnen, seine Arbeit verdient dieses Prädikat durchaus. Holzers Prunkstück befindet sich in der Bräunlinger Stadtkirche, vorne in der Nähe des Altars: Eine Miniaturversion der Kirche selbst, im Maßstab 1 zu 100 nachgebaut.

Was Holzer in einem Zeitraum von drei Jahren mit etlichen Knobeleien, Lösungswegen, viel handwerklichem Können und Herzblut geschaffen hat, ist aktuell arg in Mitleidenschaft gezogen. Der 84-Jährige hat sich daher entschieden, die Situation öffentlich zu machen: "Ich verstehe das nicht und bin immer wieder ganz aufgelöst."

Das kleine Modell weist an etlichen Stellen erhebliche Schäden auf, und zwar solche, die der kleinen Stadtkirche absichtlich zugefügt wurden. Die Madonna an der Front war ganz rausgebrochen, das Fenster-Rondell ebenfalls. Holzer hatte es vor der Kirche auf dem Boden wieder entdeckt. In den Münzschlitz, der die Kirche erleuchtet und Glocken ertönen lässt, hatte jemand Wachs geträufelt, auch ein Fremdkörper steckte darin fest. Offensichtlich habe man auch versucht, die kleine Geldkassette gewaltsam zu öffnen, um die Münzen her­auszubekommen.