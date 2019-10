Bräunlingen Kilbig lockt tausende Besucher

Schon der Kilbig-Abend am Samstag begeisterte, bei dem ein buntes Programm rund um die Bräunlinger Heimat begeisterte und der, so Bürgermeister Micha Bächle, "ganz im Zeichen des Ursprungs der Kilbig" stand. Man müsse wieder mehr ins Gedächtnis rufen, "wie und wo unsere Lebensmittel produziert werden", so Bächle. Die Kilbig stehe auch für die Heimat – sie erreichte bei der Bürgerbefragung auch Platz eins. Alle seien gefordert, einen Beitrag zur Stärkung der heimischen Landwirtscshaft zu leisten.

Im wahrsten Sinne heiß her ging es am Sonntag auf der Bräunlinger Kilbig bei Kaiserwetter an den vielen Verkaufsständen und Buden, sowie Fahrgeschäften war am Sonntag kaum ein Durchkommen mehr möglich. Viele Besucher aus nah und fern strömten nach Bräunlingen und wollten die tolle Kilbigstimmung genießen.