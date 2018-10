Bräunlingen Kilbig bietet viele Attraktionen

In der Stadthalle kamen die Freunde von fröhlicher Schlagermusik ebenso auf ihre Kosten wie die Anhänger des traditionellen Bräunlinger Festes in seiner 661. Auflage.

Sogar ein Riesenrad war aufgebaut. Und in der Stadthalle kamen die Freunde von fröhlicher Schlagermusik ebenso auf ihre Kosten wie die Anhänger des traditionellen Brauchtums. "Papi’s Pumpels" garantieren immer eine tolle Stimmung, die alle in ihren Bann zieht. So auch am Freitagabend in der mit über 800 Besuchern vollen Stadthalle, als die Vollblutmusiker zum Kilbigauftakt die Gäste auf eine musikalische Reise in die bunte Schlagerwelt der 70er-Jahre mitnahmen.

Aber auch Lieder aus der Heimat waren zu hören. Die gute Stimmung beim Kilbig auftakt riss die Gäste bei der Kilibig überall mit.