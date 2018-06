Bräunlingen Kiffer fliegenbei denKontrollen auf

Bräunlingen. Die Kriminalitätsbelastung liegt in der Zähringerstadt im unteren Bereich: Das erläuterte der Leiter des Polizeireviers Donaueschingen, Thomas Knörr, in der Gemeinderatsitzung. Die Kriminalstatistik ist ein großes Zahlenwerk, aus dem Thomas Knörr die Daten für die Gesamtstadt Bräunlingen herausgefiltert hat. Insgesamt sind 138 Straftaten aufgelistet. Dies seien zwar 31 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt sei diese Zahl aber trotzdem sehr gut. "Die öffentliche Sicherheit ist gewährleistet", sagte Knörr.

Besonders stolz ist der Revierleiter auf eine Aufklärungsquote von 71,7 Prozent. Es wurden von 138 Straftaten 99 aufgeklärt und 98 Straftäter gefasst. Kinder waren nicht unter den Tatbeteiligten, aber 13 Jugendliche und der Rest Erwachsene. Die Zahl der Körperverletzungen beträgt sieben und liege auf sehr niedrigem Niveau. Bei den Diebstählen waren es 30 Fälle. Bei den Sachbeschädigungen war ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Hier sei man oft auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Im Bereich Rauschgift gab es eine Steigerung von 15 auf 27 Fälle. Hauptsächlich wurde der Besitz von Rauschgiften bei Verkehrskontrollen aufgedeckt, überwiegend Cannabis, berichtete Thomas Knörr. Ein Anstieg in der Computerkriminalität sei überall zu verzeichnen, was aber auch darauf zurückzuführen sei, dass eben immer mehr im Internet gehandelt, gekauft und erledigt werde. Alles in allem beinhalte die Statistik keine beängstigten Zahlen für Bräunlingen.