Bräunlingen Kicker könnnen einiges bewegen

Bräunlingen. Mit Norbert Brugger als Vorsitzender, Klaus Reichmann (stellvertretender Vorsitzender), Kassierer Klaus Lacher und Patrick Müller (Schriftführer) stehen die bewährten Kräfte nach jeweils einstimmiger Wiederwahl wieder an der Spitze des Fördervereins der Alten-Herren (AH)-Fußballer. So lautet das Ergebnis bei den Wahlen während der Generalversammlung im Fußballclubheim. Derzeit sind 48 Mitglieder eingeschrieben.

"Ich bin mit dem Vereinsjahr sehr zufrieden, denn wir haben wieder einiges bewegt", sagte Norbert Brugger, was auch aus dem Schriftführerbericht zu hören war. Vor allem durch die Bewirtung über die Kilbigtage und weiteren Aktionen generieren die AH-Fußballer des Fördervereins gute Einnahmen, was Unterstützungsleistungen an den Fußballclub möglich machte.

Sponsor auch der Jugend