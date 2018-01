Bräunlingen Kapelle ist Aushängeschild der Stadt

Der Wunsch nach einem neuen Probelokal stand im Mittelpunkt des Ausblickes von Martin Hornung. Man müsse das Projekt neues Probelokal abgekoppelt vom Hallenbad sehen, aber auch über einen Bau auf der grünen Wiese nachdenken, so der Vorsitzende, der sich in den kommenden beiden Jahren verstärkt um das Großprojekt kümmern will. Bezüglich einer Unterstützung der Stadt "hat der Fußballclub einiges vorgelegt", meinte Hornung, auch Eigenleistungen der Musiker gehörten mit dazu. Gespräche mit Bürgermeister Micha Bächle und einem Architekten sollen folgen.

Ein Höhepunkt 2018 wird der Besuch beim Jubiläumsspielmannszug in Holsterhausen am Wochenende vom 8. und 9. September sein.

Vorsitzender: Martin Hornung; Schriftführer: Christoph Heini; zweiter Kassierer: Sandra Hall; erster Beisitzer: Christine Bekc; dritte Beisitzerin: Marina Reiner. Verabschiedet aus dem Verwaltungsrat wurde Stefan Albert. Derzeit sind 55 Musiker in Ausbildung, 28 in der Blockflötengruppe und neun in der musikalischen Früherziehung. Der Probenbesuch bei der Jugend lag bei 62,4 Prozent.