Die Kantorei der Stadtkirche Bräunlingen sucht auch im Jahr 2019 zur Verstärkung Gastsänger aller Stimmgruppen, die Lust haben, im Chor den Ostergottesdienst am Ostersonntag, 21. April, mitzugestalten. Zur Aufführung kommt die Messe in C, D452 von Franz Schubert und das "festliche Halleluja" von Christopher Tambling. Die Messvertonung von Schubert nimmt den Sänger wie auch den Hörer sofort mit: beschwingt und melodisch, festlich und eingängig. Alle Sänger werden die Messe von Grund auf neu einstudieren. Der beliebte Stil des Zeitgenossen Christopher Tambling garantiert ein opulentes Klangerlebnis und ergänzt die Schubertmesse bestens. Neben dem Chor wirkt ein Orchester mit Streichern, Trompeten, Pauken und Orgel mit. Vier Gesangssolisten ergänzen den großen Chor ebenfalls. Die Aufführung verspricht, ein Erlebnis für alle Mitwirkenden zu werden. Die Proben finden jeden Donnerstag ab 10. Januar, 20 Uhr, im katholischen Gemeindehaus in Bräunlingen statt. Ein Einstieg ist auch am 17. Januar möglich. Die Kantorei der Stadtkirche und Kirchenmusiker Frank Rieger freuen sich auf viele Mitsänger und Mitsängerinnen. Frank Rieger ist unter Telefon 07707/9 88 34 90 zu erreichen. Foto: Kantorei