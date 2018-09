50 Mitglieder der Kantorei der katholischen Stadtkiche Bräunlingen haben Pfarrer Christoph Nobs in Hausach besucht, der aus Bräunlingen stammt und einen neuen Wirkungkreis hat. Der Chor gestaltete den sonntäglichen Gottesdienst mit. Bei einem ­Stehempfang gab es Gelegenheit zu Gesprächen mit Pfarrgemeinderäten und Gläubigen. Zum Mittagessen ging eine Gruppe mit Pfarrer Nobs in den Ratskeller, während die anderen Sänger eine Wanderung in Angriff nahmen. Auf Burg Husen über Hausach trafen sich alle Teilnehmer wieder. Ein Besuch im Bergbaumuseum "Erzpoche" folgte. Foto: Kantorei Bräunlingen