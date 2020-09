Bräunlingen Ist Polizei mit Pressetext zu weit gegangen?

In der fraglichen Passage ging es um die Herkunft und das Benehmen des Maskenverweigerers. In der Mitteilung hieß es ursprünglich: "Der Tatverdächtige stammt aus Westafrika. Er dürfte noch nicht erkannt haben, dass Busfahrer und ähnliche Leistungsträger in Mitteleuropa im Gegensatz zu seiner Heimat mehr als systemrelevant und weniger als minderwertig angesehen werden."

Der Vizepräsident im Konstanzer Polizeipräsidium, Oskar Schreiber, betonte, das gesamte Präsidium trete für eine objektive, wertneutrale und faktenbezogene öffentliche polizeiliche Berichterstattung ein. "Dieser – unserer – absoluten Maxime wurde eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums nach unserer Auffassung nicht gerecht." Der Text wurde am Samstag korrigiert.