Bräunlingen Investitionen für 50 000 Euro

Donaueschingen-Hubertshofen (lrd). Der letzte städtische Bauplatz in Hubertshofen ist bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung an einen Interessenten vergeben worden. Jetzt gibt es in Hubertshofen nur noch private Grundstücke, die bebaut werden dürfen. Einstimmig befürwortet wurde von den Ortschaftsräten ein Bauantrag in einem privaten Baugebiet.