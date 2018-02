Beim Bunten Abend in Fürstenberg begeisterten Trachtengruppe und Gesangverein mit einem feschen närrischen Programm das Publikum in der Bürgerhalle. Den beiden Vorsitzenden Sandra Preis und Manfred Bäurer war es gelungen, Akteure in 13 Aufführungen für ein Programm zu mobilisieren, das durch seine Vielfalt in der Abwechslung von Tanz, Sketch und Gesang gefiel. Jeweils eine Nummer für sich waren die Ansagen von Christine Wolf und Georg Bäurer, deren Informationen über das örtliche Alltagsgeschehen des vergangenen Jahres für Heiterkeit sorgten. Vier Stunden Fröhlichkeit, Heiterkeit und gute Laune des Publikums begleiteten den bunten Abend, bei dem die Backstreet Boys (Foto) froh darüber waren, sich in einer Reihe mit den Fürstenberger Hofsängern und weiteren Musik- und Gesangsstars des Abends zu befinden . Narrenvater Manuel Bäurer und seine Bergeselzunft nutzten an disem Abend die Chance, sich zu präsentieren. Finaler Höhepunkt des Balls war eine musikalische Zeitreise, auf die die Mädchen und Damen der Trachtengruppe entführten. Foto: Bombardi