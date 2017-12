Einen großen Erfolg feierte das Insaja Charity Event. Beide Kurse Yoga und Dance your Yoga ließen die kleine Sporthalle in Bräunlingen aus allen Nähten platzen, sodass insgesamt fast 2100 Euro Spendengelder in die Kasse gespült wurden. Jeweils zur Hälfte wird die eingesammelte Summe an die Frühchen-Station am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen und die Seelsorgeeinheit Baar übergeben, die damit ein Brunnenprojekt in Nigeria unterstützen soll. Tatsächlich hatte sich das Veranstalter-Trio Ines Zandona, Sonja Santa-Cruz und Sarah Schwarzhaben 2017 Euro als Ziel gesetzt. Um so größer ist nun die Freude, dass sogar noch mehr Geld gesammelt wurde. 2018 soll es eine Neuauflage der Veranstaltung geben. Foto: Müller