Bräunlingen Infos über neue Kindergruppe

Die Kindergruppe richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren. Spiel, Spaß, Abenteuer und das Erleben der Natur und Umwelt stehen im Vordergrund der Gruppenstunden. Ausflüge zum Beispiel zum "Park mit allen Sinnen" in Gutach oder zum Zauberwald in Bernau sind angedacht genauso wie Themenstunden in der Natur. Die Gruppenstunde findet voraussichtlich mittwochs zwischen 16.30 und 18.30 Uhr statt. Bei Fragen vorab informieren Ilknur Sauter (ilknur-sauter@t-online.de, 0771/22 96 89 22, Handy: 0172/7 25 89 37) oder Ralf Konze (naturfreunde-braeunlingen@gmx.de, Telefon 0771/6 32 03).