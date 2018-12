Bräunlingen In der Bürgerstiftung ist Musik drin

Für 2019 sind weitere Aktionen geplant

Für das kommende Jahr plant die Stiftung erneut eine größere Aktion, um das Stiftungskapital weiter zu erhöhen. Darüber wird in den kommenden Wochen im Vorstand weiter beraten, um das Vorgehen festzulegen.

Einer der Höhepunkte in diesem Jahr war im Juni der Musikabend mit der Bregi-House-Band und den Habseck-Musikanten auf dem zentral gelegenen und gut geeigneten Kelnhofvorplatz einer der Höhepunkte bei den Bürgerstiftungsaktionen.

Das warme Wetter sorgte nach dem Bieranstich für gute Stimmung auf dem Kelnhofplatz, auf dem die Bregi-House-Band das musikalische Zepter übernahm und ihr viel gelobtes musikalisches Repertoire darbot.

Die Bräunlinger Bürgerstiftung wurde im Jahre 2005 mit 29 Mitgliedern – Privatleute und auch Firmen – gegründet. Durch ihre Hilfsmaßnahmen will die Bürgerstiftung in Not geratenen Bürgern in ihrer akuten schwierigen Situation unter die Arme greifen. Durch zahlreiche Aktionen und Spenden sowie Zustiftungen hat die Bürgerstiftung ihr Stammkapital weiter erhöhen können. Vorsitzender ist Altbügermeister Jürgen Guse.