Bräunlingen Hotdogs feiern 20. Vereinsjahr

Hockeybegeisterte finden zusammen

Es war 1998, als sich eine Gruppe Hockeybegeisterter zusammenfand, um die Hotdogs Bräunlingen zu gründen. Zunächst meldete sich das Team bei vielen Turnieren an, im Laufe der Jahre formten sich dann die Strukturen im Verein immer besser, sodass die Mannschaft am geordneten Ligabetrieb teilnehmen konnte. Der Wunsch an einen eigenen Hockeyplatz wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Bräunlingen realisiert. Es ging sportlich immer weiter bergauf, die Zähringerstädter schafften den Aufstieg bis in die Erste Bundesliga. Damit verbunden war eine überdachte Spielstätte und neuerlich packten die Stadt und die Hotdogs kräftig mit an und machten die Sporthalle tauglich für Inlineskater-Hockey.

Auch heute spielen die Hotdogs Bräunlingen immer noch in der Regionalliga und mischten dort als Tabellenzweiter kräftig vorne mit. Die "Alte Garde" wird nun am Wochenende ab 10 Uhr ein zweitägiges Hockeyturnier ausrichten.