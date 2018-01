Bräunlingen Historisches Mühlentor wieder offen

Bräunlingen. Bächle und sein Vorgänger Jürgen Guse fuhren zur Eröffnung auf Spielautos durch das Stadttor und schlossen damit zur Freude der Zuschauer den offiziellen Teil der Feier ab. Zuvor wurde von beiden ein Sperrband durchschnitten, was die Durchfahrt offiziell wieder frei machte.

"Das Haupttor der Stadt aus dem Jahre 1904 wurde umfassend saniert und restauriert und erstrahlt wieder in neuem Glanz", hob Micha Bächle zum Beginn seiner Begrüßungsworte hervor. Er freue sich, dass der Kostenrahmen von 800 000 Euro eingehalten werden konnte und die Sanierung des Tores in Rekordzeit von nur vier Monaten gelang. "Hierfür ein großes Kompliment an alle Beteiligten" so Bächle. Kurz ging er auf die Gründe für die lange Sperrzeit des Tores ein, was auch an der lange dauernden Zuschussgenehmigung und der Witterung lag. "Dies war eine lange Zeit und wurde auch kontrovers diskutiert. Ich nehme dies sehr ernst für zukünftige Baumaßnahmen", unterstrich der Bürgermeister. Er dankte den Bürgern und dem Einzelhandel für ihre Geduld, denn "ich weiß, dass diese lange Zeit nur schwer zu verkraften war".

Im Frühjahr ist ein "Tag des offenen Tores" geplant. Neben einem geschichtlichen Rückblick über das Zähringertor, ging Architekt Lukas Gäbele auf die zum Teil nicht einfachen Arbeitsbedingungen und Aufgabenstellungen während der Sanierung ein. Rund 6400 Arbeitsstunden seien geleistet worden, wobei die Höhenmeterstrecke aller Beteiligten bei 17 Mal der Höhe des Mount Everest mit seinen 8848 Metern lag. "Eine schwarze Null steht unter der Spalte Übersteigerung der veranschlagten Bauleistungen", sagte Gäbele.