Bräunlingen Hier jagt eine Pointe die andere

Bräunlingen-Unterbränd. "Es war einfach super, von Anfang bis Schluss", schwärmte eine Zuschauerin. Damit meinte sie den Auftritt von Hansy Vogt in der ausverkauften Brändbachhalle in Unterbränd bei einer Benefizveranstaltung am Freitag, die dem Verein zur Förderung zur Eingliederung von Behinderten in das Arbeitsleben zu Gute kommt.