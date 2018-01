Wer könnte einem Narrentreffen einen stürmischeren Einstieg bescheren als die Hexen. Und so war beim Nachtumzug am Freitag diesen Fasnachtssymbolen die Eröffnung des Narrenfestes in ­Döggingen vorbehalten. Lautstarke Unterstützung erhielten die Hexen von der Dögginger Musikkapelle und zwei Guggenmusiken, die auch dem letzten Narren den Beginn des Freundschaftstreffens der Schwarzwälder Narren­vereinigung signalisierten. Mit heftigem Schneefall zum Umzugsbeginn meldete sich der Winter zurück und ließ Teilnehmer und Zuschauer schnell in den Besenwirtschaften und dem Dögginger Narrendorf Zuflucht suchen. Schon vor Umzugsbeginn waren die "Krummen Hexen" aus Bräunlingen (Foto links) in prächtiger Stimmung. Und direkt aus dem Winterwald schienen zwei Mitglieder der Osemalizunft Tannheim (rechts) beim Nachtumzug in Döggingen zu kommen Fotos: Minzer