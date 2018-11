Bräunlingen Helferin ist mit ihrem Latein am Ende

"Als ihm die Arbeitserlaubnis entzogen wurde, hat sein Chef Briefe an die Behörden geschickt, mit der Bitte, ihm diesen gut eingearbeiteten Mitarbeiter nicht wieder wegzunehmen. Aber es hat nichts gebracht", erinnert sich die Bräunlingerin.

Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie schwer es sein kann, sich an einem anderen Ort eine neue Existenz aufzubauen. 1948 ist sie mit ihrer Familie aus Saalfeld "getürmt", wie sie erzählt. Heute ist die Seniorin im Arbeitskreis Asyl Donaueschingen tätig, hat neben dem jungen Pakistani noch drei weitere Paten, die sie unterstützt. Ständig ist sie in Kontakt mit irgendwelchen Behörden, vom Bundesamt für Migration über das Sozialamt bis zur deutschen Botschaft in Islamabad. Zwei Angehörigen ihrer Paten hat sie schon zum Nachzug verholfen, unter ihnen ein zweifacher Familienvater. Das Beamtendeutsch der Anträge und Formulare verstehe sie dabei oft selbst nicht, gesteht Keusen, und so sei sie dankbar für die große Hilfsbereitschaft, die ihr seitens der Behörden entgegengebracht werde.

Für die ehrenamtliche Patenschaft sei vor allem wichtig, dass man immer am Ball bleibe: "Diese Leute müssen eine neue Sprache, Schrift und vor allem Kultur kennenlernen. Das geht nicht auf die Schnelle, es braucht Zeit. Uns würde es im umgekehrten Fall genauso gehen." Gleichzeitig vertrete sie seit langer Zeit die These, dass der einzige Weg, die Menschen wirklich zu integrieren, über die Arbeit führe. Nur so würden sie aus ihrem Umfeld herauskommen und wirklich mit der deutschen Sprache konfrontiert werden. "Wenn man ihnen dann die Arbeitserlaubnis wieder entzieht, stößt man sie ins alte Umfeld zurück. So kann das mit der Integration nichts werden", betont Keusen.

Im Falle ihres pakistanischen Paten sind ihre rechtlichen Hilfsmittel ausgeschöpft. Alles, was bleibt, ist, ihn moralisch zu unterstützen und ihren Unmut darüber zu äußern, dass diese Familie auseinandergerissen werden soll.

Renate Keusen wird sich weiter für ihren Schützling stark machen, versichert sie. Dann muss sie los, zum Lateinunterricht.