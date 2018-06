Bräunlingen Helfer legen Hand an

Bräunlingen. Der abschließende Arbeitseinsatz auf der neuen Mountainbike-Strecke im Bereich Eichhölzle/Schellenberg findet morgen, Samstag, 9. Juni, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr erneut an den Fußgängerstegen über die Breg in der Verlängerung der Gießnaustraße. Dort werden die Helfer eingeteilt. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehören die letzten Feinarbeiten am Trail. Zudem werden die Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz, Reisighaufen und Nistkästen angelegt sowie Schilder angebracht.