Bräunlingen Heitere Einblicke in den schwäbischen Alltag geboten

Bräunlingen. Zu einer schwäbischen Mundarthochburg wurde die mit über 400 Besuchern sehr gut gefüllte Stadthalle mit dem Duo "Dui do on de Sell", als die beiden süddeutschen Kabarettistinnen Petra Bilder und Doris Reichenauer. Zzwei Frauen, in der Mitte des Leben stehend, die über das Erlebte und Geschehen in schwäbischen Familien sehr unterhaltsam lästerten.

Schwäbischer Charme, kabarettistischer Blick: So legten sie Schwächen von Frauen und Männern offen, ohne sich dabei selbst und ihre Kinder zu schonen. Dass viele der Besucher sich in etlichen Szenen wiedererkannten, wurde bei Gesprächen in der Pause und nach Schluss des Abends deutlich.

Mit messerscharfen Wortwitz und auch sarkastischer Selbstironie strapazierten "Dui do on de Sell" die Lachmuskeln ihrer Gäste und waren im Plauderton zwischen zwei Freundinnen mehr zwei Stunden mit Vollgas durch Lästergeschichten unterwegs. Ganz unterschiedliche Bereiche des schwäbischen Alltaglebens – bis hin zum Golfspiel und der ständigen Angst, ungewollt Oma zu werden – wurden oft mit hintergründigem Humor und vielen Pointen angesprochen.