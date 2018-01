Bräunlingen Haushalt als Richtschnur vorgegeben

Bräunlingen. Über 600 Besucher waren zu diesem Anlass in die Halle gekommen. Darunter auch zahlreiche Vertreter von Politik sowie Unternehmen und Vereinen der Stadt. Micha Bächle nutzte die Gelegenheit, um sich zur aktuellen Situation in der Zähringerstadt zu äußern. Außerdem gab er einen Ausblick, welche Projekte mit ihm als Stadtoberhaupt nun angegangen werden sollen: "Wir werden die Brändbachhalle fertigstellen und einweihen, wir werden die katholische Kirche beim Bau einer Kinderkrippe mit einem großen Zuschuss unterstützen, ebenso den FC Bräunlingen beim Umbau des Otto-Würth-Stadions oder die Narrenzunft bei der Sanierung des Zunfthauses", so Bächle. Außerdem werde die Abwasserbeseitigung in Döggingen angegangen, wichtige Schritte für das Gewerbegebiet Gießnau und das neue Wohngebiet Bregenberg sollen unternommen werden.

Bächle betonte den im Dezember beschlossenen Haushalt als Richtschnur für das kommunalpolitische Handeln in diesem Jahr. "Dass wir ohne Schulden im Kernhaushalt der Stadt auskommen wollen, ist ein wichtiges und richtiges Signal. Dennoch sollte es nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit dem Beschluss des Haushaltes 2018 bereits Verpflichtungen von mehreren hundert tausend Euro für die Jahre 2019 und 2020 eingegangen worden sind", sagte der neue Bürgermeister. Damit sei der Spielraum für die Folgejahre bereits eingeschränkt.

Besonders freute sich Bächle über die Gewerbesteuer als "wesentliche Einnahmequelle für die Stadt". Mit über sieben Millionen Euro sei dabei 2017 ein Rekordwert erzielt worden. In Grußworten gratulierten Landtagsabgeordnete und Landrat: