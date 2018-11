Gabi Müller betreut seit 2013 die Küche der Karl Wacker-Schule. Alles, was dort erwirtschaftet wird, kommt den Menschen mit Behinderung zu Gute. Es geht darum, ihnen einen Arbeitsplatz zu bieten. Auch Praktikanten werden dort gerne genommen.

Vor einigen Jahren hatten sie dort eine Praktikantin aus dem Umfeld der Band Feldberger, deren Sänger Hansy Vogt ist. Seitdem hängt eine Autogrammkarte an der Pinwand. Kollegin Luzi Binkert hatte seither die Idee, eines Tages ein Benefizkonzert mit der bekannten Volksmusikgruppe zu veranstalten. Bei der "Klingenden Bergweihnacht" in der Donauhalle haben sie Hansy Vogt an seinem Stand einfach angesprochen. Der sagte sofort zu, mit seinem Soloprogramm in Unterbränd aufzutreten.

Große Unterstützung

Das Weitere nahm Gabi Müller in die Hand. Zunächst ging es auf die Suche nach Sponsoren. Beim Geschäftsführer einer Bräunlinger Firma für Betriebseinrichtungen fand sie sofort Unterstützung. Eine Bräunlinger Druckerei erklärte sich bereit, kostenlos Plakate und Eintrittskarten zu drucken. Und die Brändbachhalle wurde gebucht.

Momentan kümmert sich Gabi Müller um die Details, und sie hat viele Helfer. Die BVE (Berufsvorbereitende Einrichtung) übernimmt das Catering, die Stiftung Nebenan vorbereitende Arbeiten wie die Bestuhlung.

"Hansy Vogt soll die Halle zum Lachen bringen, es soll ein toller Abend für Behinderte und nicht Behinderte werden", freut sich Gabi Müller. Die iTickets sind limitiert, die Halle übersichtlich: So kann man alles hautnah miterleben.

Karten gibt es ab sofort im Hotel "Sternen-Post", im Autohaus Henkel in Unterbränd und in S’Lädele in Donaueschingen. So eine Karte sei auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, so der Tipp der Veranstalter.