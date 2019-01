Bräunlingen-Unterbränd (ra). Der bekannte Fernsehmoderator und Entertainer Hansy Vogt startet am kommenden Freitag, 18. Januar, ab 20 Uhr in der Unterbränder Brändbachhalle mit seinem Programm "Die große Lachparade" einen massiven Angriff auf die Lachmuskeln. Auch die Kunstfigur "Frau Wäber" ist mit von der Partie. Veranstalter dieser Benefizveranstaltung ist der Verein zur Förderung zur Eingliederung von Behinderten in das Arbeitsleben. Wer noch Karten haben möchte, kann momentan noch auf ein Restkontingent zugreifen. Vorverkaufsstellen sind im Hotel "Sternen-Post" und im Autohaus Henkel in Unterbränd und in S’Lädele" in Donaueschingen.