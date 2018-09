Bräunlingen Handwerker und Gaukler am See

Auch Alexandra Winterhalter aus St. Georgen, die seit 16 Jahren mit ihrer Feinkostmanufaktur auf Mittelaltermärkten unterwegs ist, fand den Markt schick. Klein, fein und familiär sei er, und der Zulauf überraschend gut. Mit dabei hatte sie ihre 14-jährige Tochter Chandra, die mit ihrem außergewöhnlichen Hobby am Samstagabend für große Begeisterung sorgte: Seit sechs Jahren zeigt sie als "Chandra Witchfire" auf Mittelaltermärkten ihre Feuershow. Und der See bot sogar die Möglichkeit, einen Teil im Wasser aufzuführen. Dicht ­gedrängt standen die Zuschauer am Ufer, während sie mit dem Feuer spielte und in rasanter Geschwindigkeit eine Figur nach der anderen in die Nacht zauberte, einen brennenden Hula-Hoop-Reifen tanzen oder einen sprühenden Feuerball über dem See aufsteigen ließ.

Ein großer Anziehungspunkt war auch am Sonntag das Mäuseroulette des Gauklers "Markus" mit seinen kleinen Lieblingen. Am See wurde mit dem Bogen geschossen, für Kinder gab es eine Märchenerzählerin. Für Musik sorgten die "Pestbeulen", die mit ihren mittelalterlichen Instrumenten über den Markt zogen. "Der Mittelaltermarkt am Kirnbergsee kommt wunderbar an", freute sich Mitinitiator Nick Rösler. Er hofft auf weitere Veranstaltungen.