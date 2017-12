Bräunlingen Guse aus dem Amt verabschiedet

Jürgen Guse dankte für die wohlwollenden und lobenden Worte. "Für mich war das Seniorenzentrum immer eine Herzensangelegenheit, in die ich viel Herzblut gesteckt habe", sagte er. Es sei damals eine große Herausforderung gewesen, den Bau des Seniorenzentrums zu erreichen. Er sei dankbar, dass die Stadt Hüfingen, die AWO sowie der Förderverein mit dabei waren und weiterhin sind.

Guse stellte die gute Zusammenarbeit, auch mit der Verwaltung, in den Mittelpunkt. Er lobte, wie auch Kollmeier, den guten Ruf des Bräunlinger Hauses, in dem eine Betreuung mit Herz das Hausleben bestimme.

Aktuell sind im Bräunlinger Haus alle 30 Betreuungsplätze (27 Frauen, drei Männer) belegte, wobei die meisten aus Bräunlingen (14) und Hüfingen (vier) kommen. In die Pflegestufe drei sind 16 Patienten eingestuft und das Durchschnittsalter liegt bei 87 Jahre. Auf der Warteliste stehen derzeit elf Personen, was zeige, dass bei Interesse eine Wartezeit eingerechnet werden müsse, so die Einrichtungsleiterin Bianca Braunersreuther.

Der Wirtschaftsplan mit einem Gesamtvolumen von 244 000 Euro wurde verabschiedet und wie vereinbart, übernimmt die Stadtkasse den Fehlbetrag, der für 2018 in Höhe von 29 879 Euro berechnet wurde. Der Schuldenstand des Seniorenzentrums fällt in 2018 auf knapp unter 700 000 Euro, wobei durch Umschuldungen bessere Konditionen erreicht werden können.

Ausgaben sind für die Brandmeldeanlage (8000 Euro), für Stationswagen und einer Klimaanlage für das Dienstzimmer geplant. In den nächsten Jahren werden voraussichtlich Sanierungen an der Fassade, den Fenstern und am Dach sowie eine Umgestaltung des Innenbereiches notwendig.

Zum Zweckverband gehören die Stadt Bräunlingen (80 Prozent), die Stadt Hüfingen (10 Prozent) sowie die AWO und der Förderverein Seniorenzentrum (je fünf Prozent). Leiterin des Seniorenzentrums ist Bianca Braunersreuther.