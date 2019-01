Bräunlingen Guggentreffen in den Startlöchern

Die Auftretenden seien "keine Nullachtfünfzehn-Guggenmusiken, sondern recht stark. Die kleinste Guggenmusik hat vielleicht 30 Spieler dabei. Daneben gibt es große mit bis zu 60 Musikern", so der Vorsitzende. Mit Gästen aus der Schweiz wird das Treffen sogar international.

Nicht nur die Größe der Veranstaltung, auch der Termin ist ein anderer wie zuvor. Meistens habe man das Treffen im November gemacht. 2019 gebe es eine lange Fasnet, und das Treffen passe ohnehin besser zu den närrischen Tagen. Der Plan, sofern sich das Fest etabliert: Eine Wiederholung im Zwei-Jahres-Rhythmus.

Auf den Schultern der Brändbach Hupä ruht nicht nur die Organisation, auch einiges an Geld wird von dem Verein investiert: "An Kosten sind es sicher vorneweg etwa 2500 Euro. Dafür muss man eine Menge Bier verkaufen", so Bertsche. Dafür gibt es für Besucher eine entsprechende Bewirtung sowie eine Lichtanlage für die passende Stimmung.

Die Brändbach Hupä steigen am Freitag, 11. Januar, in die Fasnet ein. Es mit einem Umzug zum Fabi, wo der Verein in seinem Gründungsjahr den ersten Auftritt hatte. Dort sollen dann drei neue Mitglieder feierlich aufgenommen werden.

20.30 Uhr: Guggenmusik Wingertsgeischder 21 Uhr: Tanz der Köhlerzunft 21.20 Uhr: Guggenmusik Kaputte 13 22 Uhr: Guggenmusik Gündelwangen 22.45 Uhr: Gassenschränzer Kreuzlingen 23.30 Uhr: Trummler Bräunlingen 0.15 Uhr: Gottlieber Schnogge

Der Eintritt in die Stadthalle kostet am Samstag, 19. Januar, sechs Euro.