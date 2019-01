Bräunlingen Guggen lassen Stadthalle beben

Bräunlingen. Eine Musikgruppe, "Die kaputte 13", musste zwar absagen, sie waren krankheitsbedingt nicht auftrittsfähig, doch der Vorsitzende der ausrichtenden Musik Brändbach Hupä, Thomas Bertsche, nahm es gelassen: "Dann lassen wir die anderen eben jeweils fünf Minuten länger spielen, und schon passt der Zeitplan wieder", sagte er. Schon kurz nach Start der großen Feier schweiften seine Blicke durch die Halle, und er meinte: "Es läuft."

Los ging es mit einem kleinen Nachtumzug mit den Musiken und einigen befreundeten Zünften. Das war schon ein Riesenspektakel durch das kleine Zähringerstädtchen, wo zahlreiche Besucher den Straßenrand säumten. Selber aufspielen konnten die Brändbach Hupä allerdings nicht, zu viel Arbeit war vor und hinter den Kulissen zu stemmen. "Wir brauchten Mann und Maus an Kasse, Bewirtung, Orga, und so weiter", so Thomas Bertsche. "Vor vier Jahren haben wir selber noch gespielt, aber das war so ein Riesenakt, bis dann alle auf der Bühne waren, und im Anschluss wieder auf ihren Helferposten, das hätten wir in diesem Jahr bei diesen Dimensionen nicht stemmen können."

Clever war auch die angeordnete Bar in der Mitte der Halle, so konnten sich die Partywütigen ringsum mit Speis und Trank versorgen. Auch ein Likörstand am Eingang der Halle wurde dankbar angenommen. Auf eine Bestuhlung mit Tischen wurde komplett verzichtet, einige Stehtische dienten zum Abstellen der Getränke.