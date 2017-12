Ohne Zweifel hat der VdK seit seiner Gründung vor 70 Jahren viel für seine Mitglieder geleistet. Das zeigte sich vor allem an der Fürsorge für hilfsbedürftige Menschen. Dieser Weg war geprägt durch persönliche Hilfsbereitschaft, Anteilnahme am Schicksal des anderen und von großem sozialen Engagement. "Das Dasein für andere und die Solidarität ist auch heute noch das Leitmotiv des Sozialverbandes und der Landesverbände bis hin zum Ortsverband", so die aktuelle Vorsitzende Brigitte Wagner. In Bräunlingen ist der VdK aus Vereinsgeschehen nicht mehr wegzudenken; unter anderem werden monatliche Veranstaltungen im Seniorenwohnheim, Touren und auch Ausflüge sowie Sozialberatungen geboten.