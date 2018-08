Bräunlingen Gremium beschließt Ende einer Ära

Für die damalige Bevölkerung aber brachte die Investition eine große Erleichterung bei der Lagerung von Lebensmitteln. Gerade bei den noch häufigen Hausschlachtungen lagen die Vorteile auf der Hand, musste das Fleisch doch nicht mehr ausschließlich mit Räuchern, Kochen, Eindosen und Pökeln haltbar gemacht werden.

Auch Gemüse aus den Hausgärten konnte so problemlos über lange Zeit gelagert werden. So wurden die in drei Reihen angeordneten 120 Truhen mit je 220 Litern Volumen schnell auch von auswärtigen Nutzern angenommen. Es bestand die Möglichkeit, eine Truhe käuflich zu erwerben oder zu mieten. Als günstig erwies sich auch der Standort in der Ortsmitte, konnte die Besorgung des Gefrierguts doch für viele mit dem Gang zur gegenüberliegenden "Molki", ebenfalls ein längst vergessenes Relikt früherer landwirtschaftlicher Prägung des Ortes, verbunden werden.

Vereinfacht wurden durch das Schlachthaus für Metzger und Hausfrauen auch die Hausschlachtungen, die statt in der improvisierten Schlachtküche in der professionell ausgestatteten Räumlichkeit gemacht werden konnten. Zudem leisteten das Schlachthaus und der angegliederte Kühlraum bei Notschlachtungen wertvolle Dienste.

So wird zum Jahreswechsel mancher Einwohner mit Wehmut auf das Ende eines jahrzehntelangen Schwergewichts Dögginger Infrastruktur zurückblicken, auch wenn dessen Dienste zum Schluss nur noch wenig gefragt waren.

Sie war eine der ersten derartigen Anlagen in der Region: Die 1960 in Betrieb genommene Gemeinschaftsgefrieranlage in Döggingen. Sie wurde vor drei Jahren als eine der letzten außer Betrieb gesetzt. Sinkende Nutzerzahlen und anstehende Reparaturen machten den Schritt ebenso unumgänglich wie die nun aus gleichen Gründen anstehende Schließung des im Gebäude integrierten Schlachthauses. Auslöser dieses bei einer Gegenstimme gefällten Beschlusses des Dögginger Ortschaftsrats war vor allem ein Antrag der Ortschaftsrätin Paula Grieshaber wegen problematischer Zustände rund um den Schlachtabfallcontainer. Vor allem in den Sommermonaten haben sich die Probleme hier zugespitzt, so die Ortschaftsrätin.