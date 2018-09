Bräunlingen Glaubensfest im Nieselregen

In seiner Predigt ermunterte Grimm die Gläubigen, nicht nur bedingungslos dem Heldenmut der Märtyrer nacheifern zu wollen, sondern vielmehr die Menschen mit all ihren Schwächen anzunehmen und die Liebe über heldenhafte Tugenden zu stellen. "Gehen wir mit Gottvertrauen die Prozession an", rief Gemeindeteamleiter Gerhard Altmann angesichts leichten Nieselregens die Gläubigen am Ende des Gottesdienstes zur Teilnahme an der Prozession zum Pausenhof der Schule auf. Am Ende wagte sich gar die Sonne hinter den Wolken hervor, als Pfarrer Grimm vor der Schule den Segen erteilte und die Musikkapelle mit einem kurzen Frühschoppenkonzert zum weltlichen Teil des Kirchenfestes überleitete. Für das leibliche Wohl sorgten in den Räumen der Gauchachschule die Mitglieder des Kirchenchores und des Gemeindeteams mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Mit Malen und Kinderschminken brachte sich der Kindergarten ins Unterhaltungsprogramm ebenso ein wie die Gruppe "Kindgerechter Gottesdienst" mit dem Basteln von Gebetswürfeln.