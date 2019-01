Bräunlingen Gewinn-Betrüger wollten abzocken

Bräunlingen. Mit dem Versprechen auf einen Geldgewinn von 49 000 Euro versuchten Betrüger am Mittwoch einen 77-Jährigen zu überrumpeln. Das Geld gebe es erst, nachdem eine Verwaltungsgebühr von einigen hundert Euro bezahlt sei. Die Summe werde dann in Guthabenkarten überwiesen, so laut Polizei das Vorgehen der Betrüger.