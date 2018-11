Bräunlingen Geschwindigkeit wird kontrolliert

Bräunlingen-Bruggen. Die Situation an der Ortsdurchfahrt Bruggen wurde von den Bürgern an Bürgermeister Bächle herangetragen. Der habe daraufhin das Landratsamt gebeten, Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung und zur Straßenüberquerung durch Fußgänger zu überprüfen. Bei der Verkehrsschau wurden die Möglichkeiten für eine Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit, die Schaffung eines Fußgängerüberweges oder einer Querungshilfe besprochen. Für die diskutierten Möglichkeiten können die rechtlichen Voraussetzungen (Straßenbreite, Kindergarten/Schule) jedoch nicht erfüllt werden, sodass keine der diskutierten Maßnahmen umgesetzt werden können, so die Bräunlinger Stadtverwaltung. Seitens des Landratsamtes sei jedoch zugesagt worden, mobile Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.