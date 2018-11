Bräunlingen Geldgeschenk mit Haken

Bräunlingen (wur). Da erscheint ein an die Stadt Bräunlingen herangetragenes Angebot als aus der Zeit gefallen. Das Energieversorgungsunternehmen Energiedienst AG mit Sitz in Laufenburg bietet der Kommune die Möglichkeit, sich mit einem Anteilskauf mittelbar am Netzgeschäft des Versorgers zu beteiligen. Die jährliche Dividende aus dem eingesetzten Kapitals soll 3,69 Prozent betragen. Nach längerer Diskussion beschloss der Gemeinderrat mit 9:8 Stimmen, dass die Verwaltung in eine vertiefte Prüfung des Angebots einsteigt.

Warum verschenkt der ED Geld? Für Edmund Martin, Leiter Kommunalbetreuung bei Energiedienst, liegt die Offerte im Umsteuern begriffen. So fordere die im Wachsen begriffene dezentrale Energieversorgung die Netzbetreiber heraus. Die ED wolle künftig einen engeren Kontakt zu den Kommunen pflegen: Mit einer Option insbesondere für kleinere Kommunen, die nicht in der Lage sein dürften, ein eigenes Stromnetz zu betreiben. Deshalb erfährt das auf 240 Millionen Euro taxierte ED-Netz eine Aufspaltung. Aus 15 Prozent wird die neu zu gründende ED Kommunal GmbH gebildet. Das rechtlich abgesicherte Beteiligungsmodell biete geringe Risiken und eine einfache Handhabe warb Martin. Durch die Vertretung im Beirat haben die Kommunen beratende Möglichkeiten und Chancen beim Stromnetz der Zukunft mitzugestalten.

Die Mindesteinlage beträgt 200 000 Euro. Die Bräunlinger Einlage dürfte maximal rund 900 000 Euro betragen. Das erbrächte einen Ertrag zwischen 7380 Euro und 33 084 Euro. Theoretisch. Denn die Kommune verfügt über keinerlei Rücklagen, um diese Einlage aus eigener Kraft zu stemmen. Eine Kreditaufnahme wäre unverzichtbar, die Sitzungsunterlage ging von Kreditzinsen in Höhe von einem oder 1,5 Prozent aus – also einem Abzug des Ertrags von bis zu 40 Prozent.