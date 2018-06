Bräunlingen Gegner machen mobil

Hauptkritikpunkt ist die "Verschandelung der Landschaft", der Naturschutz und auch die kulturelle Vergangenheit des Gebietes. Denn dort gibt es einige Keltengräber. "Ein Mitstreiter von uns hat auch schon mit dem Denkmalamt des Regierungspräsidiums gesprochen", sagt Lützow. Dass in dem Gebiet Windkraftanlagen gebaut werden sollen, sei dort nicht bekannt. Aber noch läuft auch das Genehmigungsverfahren nicht, denn bis zum September stehen erst einmal Windmessungen an. Im Gegensatz zur Länge werden in Bräunlingen die Gegner zu einem früheren Zeitpunkt aktiv. "Es ist gerade noch rechtzeitig", sagt Lützow. Und Horst Kritzer, der als Waldhauser Ortsvorsteher in der Ortschaftsratssitzung gegen die Verpachtung der städtischen Flächen gestimmt hatte, fügt hinzu: "Wir werden auf keinen Fall aufgeben."