Bräunlingen "Gauchenzunft hat viel geschafft"

"So ein Treffen bei knapp 1100 Einwohnern zu organisieren, das erfordert eine generalstabsmäßige Planung, viele engagierte Helfer und viel Herzblut", sagt Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle. Für den 32-Jährigen, der seit 1. Januar im Amt ist, war es der erste Test, ob er fasnetstauglich ist. Und diesen hat er bestanden, denn schließlich kann man die Herzen der Narren erobern, wenn man ein Zunftmeisterempfang ausrichtet und sich dann noch einigermaßen närrisch präsentiert: "Welchen Stellenwert die Fasnet bei uns hat, zeigt sich in der breiten Verankerung in der Bevölkerung", sagt Bächle. Die Dögginger Zunft habe es immer wieder geschafft, auch Neubürger von der Fasnet zu begeistern und die Tradition und das Brauchtum zu bewahren, aber auch gleichzeitig neue Wege zu gehen.

Legendär die Tunnelfasnet 1998, die mit einem großen Narrentreffen im Dögginger Tunnel gefeiert wurde. "Im Tunnel wird man heute zwar von der Fasnet nichts mitbekommen, dafür kann aber der ganze Ort in Ruhe feiern", so Bächle. Und auch dieses Treffen werde in die Geschichte eingehen.

Voller Lobes war auch Anne-Rosel Schwarz, die Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV). "Die Gauchenzunft hat wahnsinnig viel geschafft", so die Präsidentin. Zwischen den Dögginger Narren und dem SNV-Präsidium bestehe ein gutes Miteinander und mit einem "kurzen Draht" habe man vieles miteinander beraten. "Das zeigt, dass wir einfach eine Familie in der Schwarzwälder Narrenvereinigung sind." Für ihr "langjähriges und zusätzliches Engagement" zeichnete Schwarz den Dögginger Zunftmeister Martin Friedrich und sein Stellvertreter Christian Fliehs mit der silbernen Verbandsnadel aus. Die beiden würden als Vorbild für zukünftige Generationen dienen.