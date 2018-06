Austauschschüler aus Cincinnati durften die Backstube der Bäckerei Scherzinger in Bräunlingen kennenlernen. Sie rollten Teig zu Strängen und wanden diese voller Begeisterung zu Brezeln. Selbstverständlich ließ es sich kein Schüler nehmen, die Brezeln einzuschieben und wieder herauszuholen. Nach all dieser Arbeit war der Verzehr des Gebäcks der Abschluss eines unvergesslichen Vormittages. Die Schüler sind momentan zu Gast an der Realschule Donaueschingen. Foto: Schule