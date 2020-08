Bräunlingen Fünf Monate Wartezeit für Darmspiegelung

Vom Hausarzt, den er mehrmals aufgesucht hatte, nachdem sich die Komplikation mit dem Nabelbruch herausgestellt hatte, bekam er schließlich eine Überweisung für eine Magen- und eine Darmspiegelung. Das war am 16. Juni. Natürlich lag es danach nahe, bei einer Facharztpraxis in Donaueschingen einen Termin auszumachen. Herausgekommen sind zwei Eintragungen in den Kalender: Das Vorgespräch soll am 19. November stattfinden; die beiden Eingriffe in 40 Minuten Abstand am 26. November.

"So eine lange Wartezeit kann doch nicht sein", schimpft der Handwerker. Auch wenn die Praxis in Donaueschingen vermutlich gar nichts dafür könne, zeige sein Fall, wie schlecht es um das deutsche Gesundheitssystem bestellt sei. Um die lange Wartezeit zu vermeiden, möchte sich Peter zunächst nochmals an die Helios-Klinik wenden, wo er operiert worden war. Vielleicht könnte ihm schon dort wegen des Nabelbruchs geholfen werden, so die stille Hoffnung.

Er soll selbst einen Arzt suchen

Einen anderen Weg hatte Heinrich Löhrer beschritten. Er wandte sich telefonisch an den Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung. Nach einer endlos anmutenden Warteschleife ein ernüchternde Empfehlung: Löhrer möge sich selbst nach einem Arzt umschauen und einen Termin vereinbaren. Die frühest mögliche Untersuchung war dann in der Singener Zweigstelle der Donaueschinger Praxis. Eine Option, die auch Bernhard Peter im Auge hat.

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg bietet unter www.arztsuche-bw.de die Möglichkeit, Ärzte und Psychotherapeuten zu suchen. Diese Vorgehenesweise spürt niedergelassene Ärzte mit speziellem Tätigkeits­schwerpunkt oder besonderen Diagnose- und Therapie­möglichkeiten, psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-Psycho­therapeuten auf. Die Suche nennt auch Adresse und Sprechzeiten sowie Angaben zur Qualifikation und dem Leistungs­spektrum der Praxis. Die Gastroenterologie befasst sich mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Der Suchbegriff führt in Villingen-Schwenningen zu zwei, in Donaueschingen zu einem Treffer.