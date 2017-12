Nach dem TuS-Nikolausturnen wissen alle, was für ein umfangreiches Programm der TuS Bräunlingen das Jahr über den vielen Kindern und Jugendlichen bietet. Diese zeigten einen breiten Überblick der Turnriegen, der von den Kleinen unter drei Jahren bis hin zu den Turnleistungsriegen reichte. Über das Turnen freute sich auch der Nikolaus. Dabei gab es mehrere Tänze in Turnanzügen und bunten Kostümen, Turnen und Trampolin der Mädchen und Jungs am Boden, Kasten und auf dem Schwebebalken zu sehen. Auf das Trampolin gingen die Kleinen und die Größeren unter dem Motto "Nur Fliegen ist schöner". Viele turnerische Elementen bis hin zum mehrfachen Flick-Flack boten die Turnerinnen zum Thema "Leben ist ein Würfelspiel". Foto: Maier