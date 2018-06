Bräunlingen Frischekur für den Remigiusbrunnen

Durch einen Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahre 1960 wurde der jetzige Brunnen für damals ungerechnet rund 2000 Euro in Auftrag gegeben. Die Ausführung erfolgte in gewaschenem Reinsand mit Quarzsandzusatz. Die Seitenflächen wurden gestockt, die Brunnen-Umrandungen geschliffen und die Seitenkanten am Brunnenstock scharriert bearbeitet. Die Brunnenfigur, welche vom Kulturförderverein neu saniert wird, stammt noch von dem an dieser Stelle gebauten früheren Gussbrunnen.